Минздрав: количество концессий в сфере здравоохранения неуклонно увеличивается

Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный Минздравом России федеральный закон от 03.04.2018 № 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона "О концессионных соглашениях"».

В соответствии с документом, федеральным государственным бюджетным учреждениям, которым принадлежат на праве оперативного управления объекты здравоохранения, предоставляется право участвовать на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществлять отдельные полномочия концедента, за исключением полномочий по заключению, изменению и расторжению концессионного соглашения, а также по контролю за исполнением концессионером обязательств по концессионному соглашению. Данное право может быть реализовано при условии, что в результате передачи этих объектов по концессионному соглашению такое учреждение не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом.

16 марта подписано постановление Правительства РФ № 287, в соответствии с которым Минздрав наделен полномочиями по рассмотрению концессионных инициатив в отношении федеральной инфраструктуры здравоохранения.

Выступая на итоговой коллегии Минздрава России, глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что в 2017 году здравоохранение стало лидером по количеству инициированных и реализуемых инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства в социальной сфере. На различных этапах реализации 118 проектов, из них 84 находятся на инвестиционно-эксплуатационной стадии.

В настоящее время объем инвестиций в проектах ГЧП составляет 63,5 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций в проектах ГЧП достиг 56 млрд рублей (это 88,2% от общей величины).

«Если говорить об инвестиционном потенциале здравоохранения, то он высок и определяется, прежде всего, степенью износа основных фондов (57% на начало 2017 года). Мы прогнозируем повышение интереса представителей бизнеса и органов государственной власти субъектов Российской Федерации к такому способу развития медицинской инфраструктуры», – отметили в Минздраве.