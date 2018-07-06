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Минздрав Коми в государственном докладе не указал на проблемы лекарственного обеспечения

06.07.2018

Минздрав Республики Коми опубликовал государственный доклад о состоянии здоровья населения региона в 2017 году, в котором сообщил о росте ассигнований на препараты для льготников, но умолчал о серьезном сбое с лекарственным обеспечением.

Министерство сообщило о сокращении в последние пять лет численности федеральных льготников на 7 тыс. человек (на 42,9%) при росте числа региональных на 16,2 тыс. (на 46%) и назвало этот процесс «основной проблемой обеспечения льготных категорий граждан».

Ассигнования из республиканского бюджета на лекарственное обеспечение региональных льготников с 2013 по 2017 год выросли более чем вдвое (с 361,5 млн до 766,9 млн рублей), однако общая стоимость выданных медикаментов увеличилась не столь заметно – с 343,4 до 624,6 млн рублей. Причем при росте ассигнований на эти цели в 2017 году в сравнении с 2016-м на 79,3 млн рублей стоимость закупленных препаратов сократилась на 33 млн из-за снижения средней стоимости рецепта. Таким образом, расходы на техническое обслуживание льготного обеспечения за пять лет выросли с 18,1 до 30 млн в 2016-м и до 140,3 млн рублей в 2017 году. Этот факт не акцентирован в документе и не получил объяснения.

Республиканский Минздрав проигнорировал в докладе острейшую проблему лекарственного обеспечения в 2017 году и ситуацию с неплатежеспособным состоянием сети «Государственные аптеки Республики Коми», которую спасло от банкротства только содействие руководства региона. В течение ряда месяцев сеть свела к минимуму обслуживание льготников и допустила чрезвычайное сокращение своего ассортимента. По представлению прокуратуры был уволен генеральный директор сети, освобожден от должности заместитель министра здравоохранения республики, а министр получил выговор от губернатора.

Ситуация с лекарственным обеспечением в регионе полностью не нормализована до сих пор. В июне республиканские СМИ сообщали о проблемах в обеспечении диабетиков препаратами и тест-полосками.

Автор: Василий Когаловский, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Коми
лекарственное обеспечение
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