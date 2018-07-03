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Минздрав намерен разработать ускоренный механизм вывода на рынок прорывных лекарств

03.07.2018
Фото: duma.gov.ru

Объем российского фармрынка в 2017 году составил более 1,6 трлн рублей, что на 8% выше показателей 2016 года. об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая сегодня, 3 июля, в Госдуме в рамках «правительственного часа».

«Принятие ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и дальнейшее совершенствование его норм обеспечило создание нормативно-правовой базы, гармонизированной лучшими международными регуляторными практиками, и обеспечивает развитие механизмов доступа на рынок новых лекарственных препаратов», — подчеркнула министр.

По ее мнению, принятые меры позволили установить один из самых коротких в международной практике сроков экспертизы лекарственного препарата для оценки его качества и эффективности: 110 рабочих дней или около пяти месяцев.

«В Европе аналогичный период составляет семь месяцев, в США – 10 месяцев», — сказал она.

По данным Вероники Скворцовой, с 2012 года в пять раз снизилось число отказов в регистрации препаратов — с 51% до 10%.

«Это значительно ускоряет срок вывода лекарственных препаратов в обращение», — заявила министр. Кроме того, в настоящее время предусмотрена возможность ускоренной процедуры регистрации — не более 60 рабочих дней для отдельных лекарств.

«Амбициозной задачей, стоящей перед министерством, является разработка ускоренного механизма вывода на рынок прорывных лекарственных препаратов для терапии ранее неизлечимых или опасных для жизни заболеваний. Это возможно на основе механизма так называемой „регистрации на условиях“, когда устанавливаются особые пострегистрационные меры», — рассказала Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что гарантия качества как производимых в России, так и ввозимых из за рубежа лекарств является одной из задач государства.

Министр также отметила, что нужно ускорять принятие законопроекта, устанавливающего правила безопасной дистанционной продажи нерецептурных лекарств. Документ прошел первое чтение 13 декабря 2017 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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