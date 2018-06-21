Минздрав намерен с 2019 г. расширить понятие взаимозаменяемости лекарств

Минздрав России совместно с ФАС подготовили законопроект, который позволит расширить понятие взаимозаменяемости лекарств. Сейчас всего 16% лекарственных препаратов признаны взаимозаменяемыми, но решить вопрос о расширении перечня взаимозаменяемых препаратов могут только эксперты, считает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В настоящее время мы вместе с Федеральной антимонопольной службой подготовили законопроект, который позволяет более быстро пересмотреть весь массив лекарственных препаратов на группировку по взаимозаменяемости», – цитирует ТАСС Веронику Скворцову.

По ее словам, данный порядок планируется ввести с 1 января 2019 года.

«Это позволит еще больше снизить цену и уменьшить вариативность», – уверена г-жа Скворцова.

Напомним, в апреле 2018 г. Минздрав выставил на публичное обсуждение законопроект «О внесении изменений ‎в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Разработка документа обусловлена тем, что в Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» не установлена возможность и порядок ведения реестра (перечня) взаимозаменяемых лекарственных препаратов, обращающихся на территории государства – члена Евразийского экономического союза, с использованием сведений единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.