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Производственным аптекам могут поручить изготавливать незарегистрированные в РФ лекарства

22.08.2018

Минздрав России оперативно отреагировал на открытое обращение в адрес президента РФ Владимира Путина по вопросу обеспечения неизлечимо больных детей незарегистрированными в стране лекарствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я знаю, что на эту тему была реакция из Министерства здравоохранения РФ. Если я не ошибаюсь, она была вчера вечером. Это и есть реакция, она последовала весьма оперативно, но, по крайней мере, это обращение воспринято, и воспринято быстро, с ответной реакцией», - цитирует ТАСС слова г-на Пескова.

Ранее родители неизлечимо больных детей совместно с фондом помощи «Вера» и детским хосписом «Дом с Маяком» подготовили обращение к президенту РФ с просьбой наладить механизм быстрого обеспечения паллиативных детей жизненно важными препаратами в соответствии с международными стандартами лечения.

21 августа министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с представителями общественных организаций пообещала разобраться в ситуациях, когда региональные медицинские учреждениях не направляют на консилиум документы пациентов для получения разрешения на лекарственный препарат, не зарегистрированный в России.

В ходе встречи с министром представители занимающихся паллиативной помощью НКО рассказали о ситуациях, когда регионы «не реализуют право пациента и не направляют на консилиум документы пациента в федеральные центры», чтобы разрешить личный ввоз незарегистрированного препарата. Речь при этом идет не о наркотических обезболивающих препаратах, а о других группах незарегистрированных в РФ лекарств.

«Я дала поручение, оно в протоколе сегодня зафиксировано, мы проведем разбирательство по каждому отдельно субъекту РФ тоже с участием Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС с тем, чтобы выявить случаи отказа в таком направлении на согласование документов. Еще раз пересмотреть регламент прохождения через федеральный центр, чтобы это было минимально обременительно для пациентов, для родителей детей», – сказала министр.

По ее словам, со стороны нормативно-правового обеспечения проблем на данный момент нет.

По всем конкретным примерам, о которых сообщили НКО, будет проведена проверка, почему не удалось получить лекарственный препарат по решению консилиума.

«С этим разберемся и проведем превентивные меры для того, чтобы каждый гражданин мог в полной мере права свои реализовывать», – уточнила она.

В ходе встречи были предложены три механизма обеспечения россиян незарегистрированными в стране лекарствами и так называемыми детскими формами.

Первый из возможных путей — организация производства отечественных аналогов востребованных лекарств на Московском эндокринном заводе. Однако, на это неизбежно потребуется потратить определенное время, как и на клинические испытания новых препаратов, даже с учетом того, что они будут проводиться по ускоренной схеме.

Вторым способом решения проблемы, который будет применен в ближайшем будущем, станет использование сохранившихся производственных мощностей более 200 российских аптек, имеющих лицензию на приготовление из субстанции противосудорожных и обезболивающих лекарств, в том числе в детской дозировке и неинвазивных формах. В настоящее время такие аптеки есть в 42 субъектах Федерации. Остальным регионам будет поручено определить базовые аптеки, где может осуществляться такая работа.

Имеющие необходимую лицензию учреждения формально могли бы начать производство уже сейчас — но перед этим планируется проработать юридическую базу, определить возможности безопасного изготовления препаратов, и составить необходимые рекомендации, пояснила Вероника Скворцова.

Третий, наименее предпочтительный, по словам министра, метод — централизованные государственные закупки партий незарегистрированных лекарств в случае особой необходимости, и их последующее распределение среди нуждающихся.

Новая встреча с представителями профильных НКО по вопросам обеспечения незарегистрированными в России противосудорожными и обезболивающими лекарствами нуждающихся в них пациентов запланирована на начало октября. На ней участники надеются обсудить ход выполнения намеченных мер, и в частности — возможные сроки запуска производства таких препаратов в Москве.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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