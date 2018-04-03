Минздрав объявил аукционы на поставку вакцин

Минздрав России объявил аукционы на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».

- Анатоксин дифтерийный (с уменьшенным содержанием антигенов)

Начальная (максимальная) цена контракта: 199 855,32 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 11.04.2018 09:00.

- Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 703 565,55 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 18.04.2018 09:00.

- Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для взрослого населения)

Начальная (максимальная) цена контракта: 91 477 152,43 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 18.04.2018 09:00.

- Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 784 427,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 18.04.2018 09:00.