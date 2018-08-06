Минздрав приступил к разработке порядка взаимозаменяемости медизделий

Минздрав России разрабатывает проект постановления Правительства РФ о взаимозаменяемости медицинских изделий. Уведомление о начале разработки документа опубликовано на портале regulation.gov.ru.

В уведомлении указано, что разработка проекта постановления направлена на создание условий для развития конкуренции между производителями медицинских изделий.

Документ разрабатывается в целях реализации абзаца первого пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.01.2018 №9-р.

Публичное обсуждение уведомления продлится до 24 августа 2018 г.