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Минздрав проводит аукцион на поставку противовирусных препаратов

02.04.2018

Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 688 240,04 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Этионамид таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 362 053,19 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Протионамид таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 938 338,66 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Зидовудин капсулы/ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 350 592,64 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 38 783 464,56 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Ритонавир капсулы / таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 592 663 727,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,8 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 648 400,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Дасабувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг и лекарственного препарата Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12,5 мг + 75 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 413 641 480,56 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 1,0 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 58 216 400,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 326 324 787,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Левофлоксацин раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 35 690 769,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,6 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 45 711 600,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

- Абакавир + Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 498 727 230,96 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
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