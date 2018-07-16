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Минздрав разъяснил хитрости статистики по ВИЧ-инфицированным гражданам

16.07.2018

Наиболее корректно ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в стране отражают данные о количестве точно установленных диагнозов. Об этом сообщает Минздрав.

После публикации сборника «Социально значимые заболевания населения России в 2017 году», подготовленного Минздравом, в ряде СМИ появилась информация об альтернативных данных о заболеваемости ВИЧ-инфекции.

В связи с этим Минздрав сообщил, что федеральное статистическое наблюдение, осуществляемое ведомством, является единственным официальным и наиболее точным источником информации о ситуации с ВИЧ-инфекцией в стране. «Во избежание манипулирования общественным мнением ведомством учитываются только случаи установленного диагноза, что соответствует международным требованиям ЮНЭЙДС и ВОЗ. Иные методы мониторинга носят оценочный характер и основаны на числе положительных неперсонифицированных результатов анализов, а не людей с установленным диагнозом», – предупреждают чиновники.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в неофициальных мониторингах к сумме неперсонифицированных результатов анализов, накопленных за несколько лет, прибавляется количество умерших от ВИЧ/СПИДа и, таким образом, получается общая цифра 1,22 млн. человек. В результате данные таких мониторингов очень сильно варьируют от публикации к публикации (есть варианты: 1,5 млн.; 1,15 млн.; 1,2 млн.).

Свою статистику по количеству инфицированных ВИЧ ведет Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Данные Центра в части общей цифры случаев ВИЧ совпадает со статистикой Минздрава. По состоянию на 31 декабря 2017 г. общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 220 659 человек, то есть те самые 1,22 млн. Из них 943 999 россиян живут с диагнозом ВИЧ-инфекция, а 276 660 умерли.

При этом отличается статистика по вновь заболевшим гражданам. По данным Минздрава, в 2016 г. было зарегистрировано 86 855 новых случаев, в 2017 г. – 85 802 случая. То есть в прошлом году вновь зарегистрированных пациентов меньше на 1,21%.

В то же время, по данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2016 г. новых больных было 102 179 человек, а в 2017 г. – 104 402. То есть в прошлом году Центр насчитал больше на 18 600 больных, или на 2,2%. Речь идет именно о персонифицированным учете, данные о выявленных анонимно и иностранных гражданах не учитывались.

«Разница в цифрах связана с изменениями, внесенными Минздравом в статистическую отчетную форму №61 по ВИЧ-инфекции. С 2016 г. Минздрав изменил подходы и стал учитывать только больных, которые встали на учет в центры СПИД или иные уполномоченные организации. Мы же учитываем всех выявленных ВИЧ-инфицированных больных, подходы к учету не изменялись. Поскольку часть больных не встает на диспансерный учет, то в Роспотребнадзоре количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции больше. Роспотребнадзор учитывает именно все случаи инфекционных заболеваний, это важно для контроля за эпидпроцессом», – пояснили «ФВ» в Центре.

Получается, в этой ситуации Минздрав говорит об отрицательной динамике, а в Центре – о положительной.

«По статистическим данным Минздрава России, на которые ссылаются в публикациях, число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции с 2015 года снизилось на 14,4%, с 100 220 до 85 592 человек в абсолютных цифрах. Если три года назад прирост ежегодных случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране составлял 8-10% , то в этом году это 1%. Это связано с информированием о ВИЧ-инфекции, возможности анонимно пройти обследование на ВИЧ-носительство», – говорят об успехах в Минздраве.

Между тем как рассказал в конце мая 2018 г. на пресс-конференции директор Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН, профессор Вадим Покровский, наибольший эффект дает профилактика распространения ВИЧ-инфекции в группах риска, путем бесплатной раздачи презервативов и стерильных шприцов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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ВИЧ/СПИД
Минздрав России
Фармвестник-ТВ
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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