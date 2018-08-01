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Минздрав разъясняет порядок допуска специалистов к мед- и фармдеятельности

01.08.2018

Минздрав России подготовил письмо, в котором информирует о перечне должностей специалистов, на которых могут осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность лица, успешно прошедшие в 2018 г. процедуру первичной аккредитации и не получившие до настоящего времени свидетельство об аккредитации специалиста.

В письме указано, что в настоящее время бланки свидетельств об аккредитации специалистов находятся на стадии изготовления. В связи с этим лица, успешно прошедшие в 2018 г. процедуру первичной аккредитации специалистов, имеющие выписку из протокола аккредитационной комиссии и не получившие до настоящего времени свидетельство об аккредитации специалиста, могут работать в медицинских и фармацевтических организациях, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

Такое право имеют специалисты, получившие высшее медицинское или фармацевтическое образование:

- «Врач-стоматолог» (специальность «Стоматология общей практики»), «Врач-терапевт участковый» (специальность «Лечебное дело»), «Врач-педиатр участковый» (специальность «Педиатрия»), «Врач клинической лабораторной диагностики» (специальность «Медицинская биохимия»), «Врач функциональной диагностики» (специальность «Медицинская биофизика»), «Врач-статистик» (специальность «Медицинская кибернетика»), «Врач-эпидемиолог» и «Врач по общей гигиене» (специальность «Медико-профилактическое дело»), «Провизор» и «Провизор-технолог» (специальность «Фармация»).

Специалисты, получившие среднее медицинское или фармацевтическое образование:

- «Фельдшер» (специальность «Лечебное дело»), «Медицинская сестра», «Медицинская сестра участковая», «Медицинская сестра патронажная», «Медицинская сестра приемного отделения», «Медицинская сестра палатная (постовая)», «Медицинская сестра перевязочной», «Медицинская сестра процедурной», «Медицинская сестра стерилизационной» (специальность «Сестринское дело»), «Фармацевт» (специальность «Фармация»), «Акушерка» (специальность «Акушерское дело»), «Медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу» (специальность «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)»), «Зубной техник» (специальность «Стоматология ортопедическая»), «Медицинский технолог», «Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)» и «Лаборант» (специальность «Лабораторная диагностика»), «Гигиенист стоматологический» (специальность «Стоматология профилактическая»), «Медицинский оптик-оптометрист» (специальность «Медицинская оптика»), «Помощник врача по эпидемиологии» и «Помощник врача по гигиене» (специальность «Медико-профилактическое дело»).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
аккредитация
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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