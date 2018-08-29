Минздрав России объявил аукцион на поставку препарата для лечения муковисцидоза на сумму более 34,4 млн рублей

Минздрав России объявил аукцион на поставку лекарственного препарата Дорназа альфа раствор для ингаляций 1 мг/мл, 2,5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

Начальная (максимальная) цена контракта: 34 459 828,99 руб.

Прием заявок заканчивается: 11.09.2018 09:00.