Минздрав разрабатывает вертикальную модель управления в системе обязательного медстрахования

Минздрав России разрабатывает изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru. Законопроектом планируется исключить передачу полномочий РФ в сфере ОМС для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и одновременно установить вертикаль управления системой ОМС с изменением организационно-правового статуса территориальных фондов, которые становятся подведомственными организациями, создаваемыми Федеральным фондом ОМС в субъектах РФ.

Гражданско-правовые отношения в сфере ОМС между территориальными фондами, страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, сохраняются и предусматривают реализацию сторонами обязанностей и прав в рамках договоров в сфере ОМС. Кроме того, в части формирования системы защиты прав пациентов законопроектом предусматривается открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в сфере ОМС, что обеспечит гарантии государства по оказанию бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам вне зависимости от территории ее оказания.

Законопроектом также устанавливается обязанность страховых медицинских организаций осуществлять информирование застрахованных лиц через страховых представителей. Требования и порядок деятельности страховых представителей будут определяться правилами ОМС, утверждаемыми Минздравом России. Законопроект также предусматривает внедрение правила «двух ключей» реализации территориальных программ ОМС, при котором Федеральный фонд ОМС будет наделен полномочием по согласованию тарифных соглашений на оплату оказанной медицинской помощи в системе ОМС, заключаемых в субъектах РФ.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что министерство собирается достраивать и совершенствовать систему ОМС, так как сейчас эта система децентрализована: существует Федеральный фонд ОМС и независимые территориальные фонды ОМС, которые находятся под управлением каждого региона.

Чтобы исправить ситуацию, нужно поставить вопрос о вертикализации системы ОМС, преобразовании территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения Федерального фонда ОМС и ввести так называемое правило «двух ключей», считает министр.

«То есть территориальные комиссии, которые будут формировать территориальные программы госгарантий, должны работать под двойным руководством – руководителя департамента здравоохранения региона и руководителя территориального подразделения Федерального фонда ОМС. В этом случае уже при планировании программы, а затем при ее реализации будут исключены искажения», – уверена глава Минздрава.