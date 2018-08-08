 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
262

Минздрав России разработал изменения в правила обращения медизделий в рамках ЕАЭС

08.08.2018

Минздрав России разработал изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий».

С целью приведения к единообразию требований Соглашения и создания равных условий допуска к обращению для всех производителей ‎(их уполномоченных представителей), а также с целью сохранения возможности применения зарегистрированных в установленном порядке в государстве-члене медицинских изделий для всех пользователей медицинских изделий (медицинских организаций, граждан) на территории данного государства-члена предлагается в переходный период до 31 декабря 2021 г. разрешить регистрацию медицинского изделия и (или) внесение изменений в регистрационное досье медицинского изделия по выбору производителя медицинского изделия ‎(его уполномоченного представителя) в соответствии с Правилами либо в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического союза.
Также, в соответствии с поправками, медизделия, зарегистрированные в соответствии ‎с законодательством государства-члена после вступления Соглашения ‎в силу, обращаются на территории этого государства-члена до окончания срока действия документов, подтверждающих факт их государственной регистрации, выданных уполномоченными органами государств-членов ‎в соответствии с законодательством этих государств-членов.
Ожидается, что решение вступит в силу с 1 января 2019 г.

Общественное обсуждение проекта документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 31 августа 2018 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.08.2018 Минздрав приступил к разработке порядка взаимозаменяемости медизделий
02.08.2018 RNC Pharma: за первое полугодие в РФ ввезено из стран ЕАЭС лекарств на сумму 5,9 млрд рублей
31.07.2018 IMEDA: отмена постановления об особенностях госзакупок медизделий из ПВХ была бы более целесообразна
30.07.2018 Разработаны изменения в правила отбора производителей медизделий из ПВХ-пластиков для участия в госзакупках
30.07.2018 Заинтересованные ведомства поясняют вопросы допуска зарубежных медизделий к госзакупкам
Метки
медицинские изделия
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения