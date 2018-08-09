Минздрав утвердил порядок обезличивания сведений о пациентах

Минздрав утвердил Порядок обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования. Соответствующий приказ Минздрава России от 14.06.2018 № 341н зарегистрировал Минюст 8 августа.

Порядок применяется в отношении обезличивания сведений, обрабатываемых в подсистеме «Федеральная интегрированная медицинская карта» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Обезличивание сведений проводится с целью защиты сведений от несанкционированного использования с одновременным сохранением возможности их дальнейшей обработки.

Обезличиванию подлежат: фамилия и имя, пол, дата и место рождения, гражданство, паспортные данные, место жительства и регистрации, номера СНИЛС и полиса ОМС, анамнез, диагноз, вид оказанной медпомощи и ряд других сведений.

Процесс обезличивания производится автоматически средствами подсистемы.