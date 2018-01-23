Минздрав утвердил сроки и этапы аккредитации специалистов

Минздрав России утвердил сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов. Соответствующий ведомственный приказ № 1043н от 22.12.2017 г. зарегистрировал Минюст России 19 января.

В частности, лица, получившие после 1 января 2020 г. медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах, будут проходить аккредитацию с 1 января 2020 г.

В соответствии с этим документом утратил силу приказ Минздрава России №127н от 25.02.2016 г. «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2016 № 41401).