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Минздрав утвердил сроки и этапы аккредитации специалистов

23.01.2018

Минздрав России утвердил сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов. Соответствующий ведомственный приказ № 1043н от 22.12.2017 г. зарегистрировал Минюст России 19 января.

В частности, лица, получившие после 1 января 2020 г. медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах, будут проходить аккредитацию с 1 января 2020 г.

В соответствии с этим документом утратил силу приказ Минздрава России №127н от 25.02.2016 г. «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2016 № 41401).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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аккредитация
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Цифровые технологии повысят эффективность разработки новых молекул
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