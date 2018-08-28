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Минздрав закупает препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции

28.08.2018

Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»:

- Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 137 046 195,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2018 09:00.

- Диданозин, капсулы кишечнорастворимые 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 388 862,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2018 09:00.

- Диданозин, капсулы кишечнорастворимые / капсулы 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 985 826,25 руб.

Прием заявок заканчивается: 04.09.2018 09:00.

- Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 477 100,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2018 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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