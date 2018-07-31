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Минздрав закупает препараты и реагенты для лечения и диагностики ВИЧ и гепатитов

31.07.2018

Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»:

- Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,12 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 401 575,10 руб.

Прием заявок заканчивается: 09.08.2018 09:00.

- Канамицин порошок для приготовления раствора для инъекций и/или внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 599 050,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.08.2018 09:00.

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» объявлены аукционы на поставку:

- наборов реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Roche Cobas TaqMan с автоматической пробоподготовкой Roche Cobas AmpliPrep)

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 300 882,34 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.08.2018 09:00.

- наборов реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 003 569,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.08.2018 09:00.

- наборов реагентов (реактивов) для выявления антигена р24 ВИЧ -1

Начальная (максимальная) цена контракта: 415 728,30 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.08.2018 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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