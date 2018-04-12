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Минздрав России закупает вакцины для профилактики пневмококковой и гемофильной инфекций

12.04.2018

Минздрав России проводит аукцион на поставку вакцин в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».

- Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 409 521 534,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 28.04.2018 09:00.

- Вакцина для профилактики гемофильной инфекции

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 589 328,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 28.04.2018 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
аукцион в электронной форме
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12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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