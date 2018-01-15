Михаил Давыдов назначен главным онкологом сети клиник «Медси»

Михаил Давыдов, ранее занимавший должность директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, возглавит онкологическое направление в сети клиник «Медси».

Как сообщили в группе компаний «Медси», входящей в АФК «Система», доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН и РАН Михаил Давыдов назначен на должность главного онколога и директора онкологического направления в сети клиник «Медси». Анатолий Махсон, возглавляющий бизнес-единицу «Боткинская» на базе клинической больницы «Медси» в Боткинском проезде, будет его заместителем.

Помимо решения стратегических задач компании, Михаил Давыдов будет вести приём пациентов в Клинико-диагностическом центре «Медси» на Красной Пресне, а также лично проводить операции в клинических больницах «Медси».

Михаил Давыдов более 20 лет руководил НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, является лауреатом государственной премии РФ в области науки и техники (2001), заслуженным деятелем науки РФ, заведующим кафедрой онкологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, членом Европейского и Американского общества хирургов, Международного общества хирургов.