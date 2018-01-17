Михаил Мурашко: маркировка лекарств для программы «7 ВЗН» может стать обязательной уже в 2018 году

Маркировка лекарственных препаратов, которая станет обязательной для всех производителей в 2020 г., для некоторых видов препаратов, в том числе дорогостоящих, может стать обязательной уже в 2018 г.

«Это касается в первую очередь лекарств для семи высокозатратных нозологий и некоторых дорогостоящих. Там, где важна адресность», - сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сегодня в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, на данный момент готовится соответствующее постановление правительства.

Федеральный закон №425 от 28 декабря 2017 г. о маркировке лекарств вступил в силу с 1 января 2018 г., за исключением положений, касающихся обязанности фармпроизводителей наносить на упаковку препаратов средства идентификации, вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга, а также ответственности за несоблюдение требований Федерального закона – эти положения будут применяться лишь с 1 января 2020 г.