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Михаил Мурашко: маркировка лекарств для программы «7 ВЗН» может стать обязательной уже в 2018 году

17.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Маркировка лекарственных препаратов, которая станет обязательной для всех производителей в 2020 г., для некоторых видов препаратов, в том числе дорогостоящих, может стать обязательной уже в 2018 г.

«Это касается в первую очередь лекарств для семи высокозатратных нозологий и некоторых дорогостоящих. Там, где важна адресность», - сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сегодня в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, на данный момент готовится соответствующее постановление правительства.

Федеральный закон №425 от 28 декабря 2017 г. о маркировке лекарств вступил в силу с 1 января 2018 г., за исключением положений, касающихся обязанности фармпроизводителей наносить на упаковку препаратов средства идентификации, вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга, а также ответственности за несоблюдение требований Федерального закона – эти положения будут применяться лишь с 1 января 2020 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
программа "7 нозологий"
маркировка
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович

Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Фармвестник-ТВ
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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