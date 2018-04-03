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Москва готова закупать отечественные вакцины против ротавируса

03.04.2018
Фото: Игорь Чунусов

Москва полностью обеспечена для вакцинации детей первого года жизни против ротавирусной инфекции (РВИ). Об этом заявил главный врач ГБУЗ «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения г. Москвы» Олег Филиппов на пресс-конференции, посвященной бесплатной вакцинопрофилактике от РВИ.c7be0a035c4ff686cbf637cd53950152.jpg

«На сегодняшний день в РФ зарегистрирована одна вакцина зарубежного производства против ротавируса, – сообщил он. – Мы используем ее с 2014 года, она эффективна и безопасна».

Вместе с тем г-н Филиппов допустил, что в ближайшее время в арсенале российских врачей также появятся вакцины отечественного производства, если производители представят конкурентоспособную продукцию.

«Наш Национальный календарь на 90% обеспечен отечественными вакцинами», – добавил главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико. 98f18cb791e37d71acf02efb87aa69d6.jpgОриентация на собственное их производство, по его словам, «важный компонент национальной безопасности».

Как отметил г-н Брико, сегодня РВИ – это самая частая причина тяжелых гастроэнтеритов у детей младше 5 лет. Диарея – вторая причина смертности детей после пневмонии, а среди случаев диареи, в свою очередь, около половины вызваны ротавирусом.

В Москве в 2017 г. показатель заболеваемости РВИ в группе детей и подростков (0–17 лет) вырос на 16%, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения г. Москвы Людмила Мазанкова.

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В структуре кишечных инфекций выявленной этиологии ротавирус занимает долю более 80%, подчеркнула она.

Вакцинация против ротавирусной инфекции проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок более чем в 90 странах мира. Эффективность такой вакцинации в отношении предотвращения тяжелых ротавирусных гастроэнтеритов составляет 98%, а безопасность подтверждена в исследованиях с участием более 68 тыс. детей.

Более чем 10-летний опыт применения вакцины против РВИ в зарубежных странах показывает снижение заболеваемости на 79–94%.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцинация
ротавирус
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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