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Москва поможет фармпредприятиям закупить оборудование для маркировки

22.08.2018

Город возместит до 35% расходов, связанных с оплатой аренды взятого в лизинг российского оборудования. А при покупке отечественного оборудования в кредит затраты на уплату процентов будут возмещаться в размере ключевой ставки Центробанка, увеличенной на пять процентных пунктов.

Соответствующее постановление было принято на заседании Президиума Правительства Москвы 21 августа, сообщает пресс-служба мэра.

«Необходимо принять ряд очень важных решений по поддержке промышленных предприятий города Москвы. В частности, практически на 40% увеличить компенсацию расходов по лизинговым платежам, почти в два раза увеличить компенсацию расходов, связанных с выплатой процентов за кредит, а также расширить перечень оборудования, на которое распространяются меры поддержки», — сказал Сергей Собянин.

Доля возмещаемых затрат на оплату аренды взятого в лизинг российского оборудования увеличивается с 25 до 35%. А затраты на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение такого оборудования будут возмещаться в размере ключевой ставки Центробанка России, увеличенной на пять процентных пунктов.

Сейчас ставка составляет 7,5 процента, уточнил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин. «Для отечественного оборудования предлагается поднять ставку на пять пунктов, но не выше ставки по договору кредитования. То есть 12,5 % может быть возвращено», — сказал он.

В перечень оборудования, на которое распространяется субсидия, включены установки для локальных очистных сооружений и оборудование для нанесения маркировки и кодов на готовую продукцию.

Ожидается, что такие меры будут стимулировать производителей закупать отечественное оборудование, позволят предприятиям выполнить предъявляемые к ним требования по экологической безопасности, а также будут способствовать сокращению производства контрафактной промышленной продукции.

В обсуждении вопроса принял участие генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев, который рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

«Предприятию приходится конкурировать не только с промышленниками Москвы, с которыми мы находимся в равных условиях, но и с крупнейшими зарубежными производителями, реализующими свою продукцию на российском фармацевтическом рынке, а также с региональными фармацевтическими компаниями, заработная плата в которых существенно ниже, стоимость земли ниже, соответственно, менее жесткий контроль за соблюдением экологических нормативов в регионах, стоимость подключения к сетям тоже ниже — все это нас заставляет смотреть за рентабельностью своей продукции и быть в жесткой конкуренции.

Безусловно, Правительство Москвы делает нам огромные шаги навстречу, и мы признательны за те меры поддержки, которые предложены промышленным предприятиям страны, чтобы мы оставались не только конкурентоспособными, но еще и имели экспортный потенциал. Так, придание статуса промышленного комплекса снижает налог на прибыль, имущество и аренду земли. Возможность субсидирования по 152-му постановлению Правительства Москвы снижает лизинговые платежи и процентную ставку по привлеченным денежным средствам», – отметил Михаил Фонарев.

По его словам, решение увеличить размер субсидий промышленным предприятиям и расширить компенсации расходов на оборудование для нанесения маркировки — очень важный шаг, который поможет столичным компаниям оставаться конкурентоспособными.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
субсидии
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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