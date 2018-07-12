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На госзакупках информационной системы здравоохранения заказчики сэкономили 0,5 млрд рублей

12.07.2018

Согласно проведенному исследованию госзакупок программного обеспечения и услуг по информатизации здравоохранения, в 2017 году было выделено на 12% больше средств, чем в 2016 году. Автор исследования – компания К-МИС, отмечает следующий тренд – увеличение экономии в контрактах с 1,9% (2016 г.) до 11,7% (2017 г.). Из выделенных 4,56 млрд руб в 2017 было потрачено только 4 млрд руб.

Как сообщил ФВ заместитель генерального директора по развитию К-МИС Андрей Гусев, в 2017 году мы увидели двукратный рост количества контрактов относительно 2016 года, в котором было около 2 тысяч контрактов против нынешних 4 тысяч. Сейчас контракты стали делать более мелкими до 90-100 тыс руб на отдельную функцию, задачу.

Значительную экономию г-н Гусев объясняет следующей ситуацией: «Произошло увеличение требований по информатизации. Минздрав активно ездил по регионам и требовал выполнения «дорожной карты». В итоге заказчикам на местах приходилось много уточнять, и дополнительно подгонять под требования Минздрава свои технические решения. При этом, денег под эту активность государство не выделяло. Дополнительные средства были выделены в размере 2 млрд руб только в апреле 2018 года».

Эксперт предполагает, что новые условия вынудили заказчиков в регионах экономить на госзакупках. В 2016 году экономию в 1,5-2% можно отнести к погрешности, а сейчас видно значительное сбережение средств в размере 10-12%.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
информатизация
Фармвестник-ТВ
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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