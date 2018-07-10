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Лента · В России
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На медицинские товары из США заградительные пошлины вводить не стали

10.07.2018

С августа 2018 г. Россия вводит новые ставки ввозных пошлин – от 25 до 40% – в отношении отдельных товаров, происходящих из США. Соответствующее постановление 6 июля 2018 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новые пошлины вводятся в связи с применением Соединенными Штатами с 23 марта 2018 г. специальной защитной меры в отношении импорта продукции из стали и алюминия, в том числе произведенной в России.

Пошлины введены, например, для инструментов для нарезания резьбы, трубоукладчиков, автопогрузчиков, бульдозеров и т.д. В списке нет ни медицинского оборудования, ни лекарств.

Как сообщал «ФВ», ранее о введении пошлин на более чем 600 американских товаров объявил Китай, среди них есть медоборудование.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
пошлины
санкции
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26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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