На медицинские товары из США заградительные пошлины вводить не стали

С августа 2018 г. Россия вводит новые ставки ввозных пошлин – от 25 до 40% – в отношении отдельных товаров, происходящих из США. Соответствующее постановление 6 июля 2018 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новые пошлины вводятся в связи с применением Соединенными Штатами с 23 марта 2018 г. специальной защитной меры в отношении импорта продукции из стали и алюминия, в том числе произведенной в России.

Пошлины введены, например, для инструментов для нарезания резьбы, трубоукладчиков, автопогрузчиков, бульдозеров и т.д. В списке нет ни медицинского оборудования, ни лекарств.

Как сообщал «ФВ», ранее о введении пошлин на более чем 600 американских товаров объявил Китай, среди них есть медоборудование.