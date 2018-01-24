На повышение зарплаты медикам выделено дополнительно 3,4 млрд рублей

Правительство РФ выделяет в 2018 году средства в размере 14,5 млрд руб. на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений. Подписанным распоряжением №62-р от 22 января 2018 года бюджетные ассигнования в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на эти цели. В том числе: в сфере образования – 7,2 млрд рублей, в сфере науки – 3,4 млрд руб., в сфере здравоохранения – 3,4 млрд руб., в сфере культуры – 0,5 млрд руб.

«Речь идет о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работниках культуры федеральных государственных учреждений. Для этого сразу заложили необходимые деньги в федеральный бюджет на трехлетку. Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 млрд руб. из средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ 18 января.