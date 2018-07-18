На Ростовской фармацевтической фабрике введено наблюдение

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил исковое требование межрайонной инспекции ФНС к ЗАО «Ростовская фармацевтическая фабрика» о введении наблюдения. Задолженность по обязательным платежам предприятия за период с конца 2015 по конец 2017 года составила свыше 2 млн руб.

Согласно бухгалтерскому балансу за 2016 г. у предприятия, которое специализировалось на производстве галеновых лекарственных средств, имеются активы в размере 8,9 млн руб., в том числе основные средства – 4,4 млн руб., отложенные налоговые активы 4,3 млн руб.

Суд ввел процедуру наблюдения и назначил временного управляющего, который должен будет подготовить отчет о результатах работы к 4 октября.

« Из банкротства мы выйдем, но платить налоги нам не с чего, предприятие не работает с 2013 г., - сообщил «ФВ» директор фабрики Константин Попаянидис. – После завершения процедуры просто сами уйдем с рынка».