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На смену Герману Клименко пришел Дмитрий Песков

10.07.2018

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития. Как сообщил полный тезка пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент подписал указ о специальном представителе, который будет координировать работу по цифровизации экономики и социальной сферы. Также решено вывести эту должность за пределы администрации Кремля, создав под нее автономную некоммерческую организацию (АНО).

Как отмечают эксперты, наличие АНО позволит запускать программы и проекты с самостоятельным финансированием.

Дмитрию Николаевичу Пескову 42 года, с 2011 года является директором направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив. Вероятно, что новая должность станет своеобразной заменой советника по Интернету при президенте РФ, которую занимал Герман Клименко.

Сооснователь компании «Доктор на работе» Станислав Сажин считает, что это положительный сигнал для здравоохранения. «Внимание государства к высоким технологиям крайне полезно для бизнеса, работающего в нашей отрасли. Показательно, что спустя два месяца после инаугурации президента РФ, была создана должность. Это сигнал первого лица чиновникам и бизнесу. Например, Госдума рассматривая законопроекты по цифровым технологиям, учтет появление нового координатора», - сообщил «ФВ» г-н Сажин.

«Для оценки перспективы новой должности, нужно знать человека и его точный функционал в координации. Мы знаем примеры успешных и не успешных должностей, комитетов, советов. Пока нет ясности с фактическими возможностями назначенца, которые могут быть приоритетней формальных», - сообщил «ФВ» президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
назначение
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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