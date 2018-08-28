На специальность «Биохимия» в Сеченовском университете в этом году претендовали 59 человек на место

Новый 2018/19 учебный год в Сеченовском университете по традиции начнется с праздничного мероприятия для первокурсников – Посвящения в студенты.

В этом году более 15 тыс. абитуриентов подали заявления на поступление в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (формы обучения – специалитет и бакалавриат). Только 2481 из них из них стали первокурсниками. В Бакинский филиал университета поступили 125 абитуриентов.

Максимальный конкурс составил 59 человек на место по специальности «Биохимия». Средний балл, как и в предыдущие годы, остается высоким: максимальный проходной балл ЕГЭ был для поступающих на профиль «Врач-исследователь» – 99. Далее идут специальности «Лечебное дело» и «Биохимия» – 95 и 93 балла соответственно.

Особенностью этого учебного года стало введение пяти новых смежных специальностей, объединяющих классическое медицинское образование, научные исследования, биомедицину и инновационные технологии.

Это «Материаловедение и технологии материалов», «Информационные системы и технологии», «Механика и математическое моделирование», «Наноматериалы» и «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере».

Как сообщили в пресс-службе вуза, запуск этих специальностей связан с формированием новых подходов к модели отечественного здравоохранения, в частности, с опережающей подготовкой специалистов будущего поколения в области медицины. В программе обучения предусмотрены модули, подготовленные стратегическими партнерами университета – ведущими мировыми образовательными и научными центрами.