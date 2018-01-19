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На Ставрополье Минздрав возвращает аптечные ГУПы Минимуществу

19.01.2018

С 1 января 2018 года распоряжением Правительства Ставропольского края «Об изменении подведомственности государственных унитарных предприятий Ставропольского края» полномочия учредителя и собственника имущества госаптек снова переданы краевому Министерству имущественных отношений. Напомним, они были переведены в ведение Минздрава в мае 2016 года. За эти без малого два года при участии отраслевого ведомства были проведены оптимизация, расширение зоны покрытия, улучшены экономические результаты деятельности.

– Ставропольский край один из немногих субъектов Российской Федерации, которому удалось сохранить необходимое количество государственных и муниципальных аптечных предприятий, - говорит заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая. – Это позволило обеспечить во всех административных территориях края территориальную доступность существующих видов фармацевтической деятельности: льготный отпуск, отпуск наркотических средств и психотропных веществ, изготовление лекарственных средств по индивидуальным прописям.

На 1 января на фармрынке Ставрополья представлено 14 ГУПов (10,6% от общего количества розничных аптечных предприятий региона всех форм собственности). Это ГУП СК «Ставропольфармация», в структуру которого входят аптечный склад, 20 аптек, одна из которых производственная, 12 аптечных пунктов, а также 13 ГУПов, в составе которых 45 аптек и 53 аптечных пункта. Суммарная численность сотрудников составила 584 человека и по сравнению с 2016-м годом уменьшилась на 5,6%.

Также имеется 6 МУПов, представленных 11 аптеками и 18 аптечными пунктами.

На фото: производственная аптека в Пятигорске.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
госаптеки
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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