На Урале запустят новое фармпроизводство

Инвесторы из Екатеринбурга планируют создать фармацевтическое предприятие в Челябинской области. Участники проекта начали переговоры с иностранными поставщиками субстанций.

Как пояснил «ФВ» председатель совета директоров компании «Алма. Медицинские системы» Алексей Марговенко, на первом этапе организаторы обеспечат поставки и фасовку In bulk-продукции. Опыт организации фармпроизводства у него есть – в 2011-2012 гг. г-н Марговенко выпускал БАДы в Китае и сохранил контакты с поставщиками лекарственных субстанций. Сейчас компания ведет переговоры с китайскими, южнокорейскими и индийскими производителями лекарств и фармацевтического сырья. Затем в рамках программы импортозамещения компания запустит уже полноценное фармацевтическое предприятие. В частности, речь идет о выпуске витамина D3. Предприятие намерены разместить в Златоусте, где администрация выделила земельный участок под строительство завода по производству шприцев. По замыслу губернатора Бориса Дубровского, оба предприятия войдут в будущий медицинский кластер.