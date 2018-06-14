Наделение «Нижегородской областной фармации» особым статусом УФАС признало нарушением

Управление ФАС по Нижегородской области 14 июня снова признало, что, наделив ГП «Нижегородская областная фармация» («НОФ») эксклюзивными полномочиями по поставкам без аукционов медизделий, лекарственных препаратов и специализированного питания в стационары и аптеки, обслуживающие льготников, областное Законодательное собрание нарушило закон «О защите конкуренции».

Ранее такие же решения выносились по другим аналогичным нормативным актам.

«Сегодня мы рассмотрели дела по двум региональным законам о единственном поставщике, – рассказала «ФВ» начальник отдела контроля органов государственной власти Нижегородского УФАС Анжелика Клевцова. – Признали, что в них усматриваются признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Законодательному собранию выдано предписание об устранении нарушений».

Добавим, что во многих регионах страны опыт Нижегородской области по назначению госпредприятия единственным поставщиком медицинских изделий и препаратов в стационары и аптеки, обслуживающие льготников, считается прогрессивным. Перенять его в Нижний Новгород регулярно приезжают делегации из разных территорий. По словам тех, кто побывал в «НОФ», увидел своими глазами, как автоматизирована обработка заявок ЛПУ, насколько четко происходит работа в рамках контрактов, данная система действительно выводит госзакупки на новый уровень, позволяет гарантировать высокое качество продукции и исключает злоупотребления со стороны поставщика.