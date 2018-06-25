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«Натива» выиграла в патентном споре с Bristol-Myers Squibb

25.06.2018

Арбитражный суд Московской области 20 июня принял решение о полном отказе компании Bristol-Myers Squibb в удовлетворении исковых требований к ООО «Натива» по делу А41-87845/2017.

В октябре прошлого года компания Bristol-Myers Squibb подала иск к российскому производителю о пресечении угрозы нарушения патентного права путем запрета на ввод препарата в гражданский оборот. Речь шла о препарате дазатиниб-натив (МНН дазатиниб), предназначенного для лечения хронического миелолейкоза.

Арбитражный суд в действиях ответчика не усмотрел нарушения исключительных прав иностранного концерна, в результате чего было принято решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований.

Как писал «ФВ», компания «Натива» не только успевает регистрировать дженерики препаратов, чья патентная защита еще не закончилась, но и отвечать компаниям-оригинаторам в суде. Среди оппонентов: Novartis, Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim и другие.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bristol-Myers Squibb
ООО «Натива»
Фармвестник-ТВ
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20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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