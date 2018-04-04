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Navicon вошел в TOP-10 крупнейших интеграторов систем управления НСИ

04.04.2018

Компания Navicon, ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний, вошла в пятерку крупнейших участников рынка НСИ в России по версии портала TAdviser. Navicon занял седьмую строчку в рейтинге. Рейтинг и обзор «Системы управления нормативно-справочной информацией в России. Ведущие игроки и главные тренды» подготовлены аналитическим центром TAdviser и учитывают результаты работы ИТ-компаний на российском рынке за 2016-17 гг.

Проекты Navicon в области управления НСИ в 2016-17 гг. выполнены для фармацевтических и FMCG-производств, промышленных предприятий и крупных финансовых организаций с распределенной структурой филиалов и большими объемами данных, подлежащих управлению. Всего за 2017 год интегратор реализовал 4 масштабных проекта.

Объем рынка систем нормативно-справочной информации в России вырос до 1,5 млрд рублей к концу 2017 года, подсчитали аналитики TAdviser. 75% этой суммы пришлось на услуги в области консалтинга и управления НСИ-проектами. По мнению экспертов рынка, это связано с ростом интереса заказчиков к решениям для комплексной координации и контроля информационных потоков.

«На рынке появились инструменты, которые могут работать с любыми объемами и типами данных – им не важно, собрана ли информация из социальных сетей, или же это показатели с датчиков на производстве. Данные становятся активным инструментом управления, поэтому сейчас недостаточно просто обеспечить их структурированное хранение в справочниках, с регулярной проверкой на ошибки и дублирования. Бизнесу нужны решения, в которых можно работать со всей корпоративной информацией без переключения систем, экранов и дашбордов. А значит, данные должны быть синхронизированы и сопоставлены во всех учетных системах организации – это сложная комплексная задача, которая под силу только подрядчикам, специализирующимся на системах управления НСИ», — комментирует Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений Navicon.

Главным драйвером рынка НСИ становятся крупные производства и промышленность, считают эксперты. Исторически такие предприятия агрегировали огромные массивы данных о бизнес-процессах и производстве, и сейчас они хотят оптимизировать хранение и обмен этой информацией, для того чтобы использовать ее для повышения точности и своевременности принятых управленческих решений.

По оценке аналитиков Navicon, в ближайшие 2-3 года рынок НСИ будет расти со скоростью выше среднегодовых 20-25%. Прежде всего, за счет появления новейших программно-аппаратных комплексов и технологий «умной» обработки информации.

В сфере управления НСИ компания Navicon предлагает фармацевтическим компаниям решение Navicon MDM, которое позволяет в несколько раз сократить время сбора и подготовки консолидированной отчетности.

Источник публикации: Navicon

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Метки
Navicon
НСИ
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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