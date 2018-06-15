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Navicon выпустил обновленную версию CRM-решения для фармацевтики

15.06.2018

Системный интегратор и разработчик Navicon обновил свое флагманское решение для комплексного управления вторичными продажами фармацевтических препаратов Navicon Pharma CRM. В новой версии решения усовершенствован механизм взаимодействия системы с клиентской базой данных и налажен контроль индивидуальных KPI каждого медицинского представителя фармкомпании. С июля 2018 года новая версия системы доступна клиентам интегратора.

Решение Navicon Pharma CRM разработано специально для фармпроизводителей, которые хотят получить инструмент для прозрачного управления и контроля работы «полевого персонала». Решение разработано на базе экосистемной платформы Microsoft Dynamics 365 и позволяет планировать визитную активность и оперативно получать отчетность о работе медицинских представителей в разрезе продуктов и регионов. Кроме того, в системе организован «мобильный офис» для полевых сотрудников, которые работают с клиентами в удаленном режиме.

В новой версии решения добавлена функциональность, которая позволяет региональным менеджерам и медицинским представителям более оперативно и эффективно работать с клиентами.

Прежде всего изменения коснулись части клиентской аналитики. Главная «инновация» системы – новый модуль для получения информации о клиентах от внешнего оператора данных IMS Health (IQVIA). Долгое время взаимодействие системы Pharma CRM с внешними источниками – информационными системами, содержащими отчеты IQVIA – осуществлялось путем обмена файлами. Для того чтобы ускорить процесс передачи данных, была настроена интеграция решения Navicon с ИС IQVIA по новому протоколу взаимодействия через веб-сервисы.

«В условиях высококонкурентного фармацевтического рынка от эффективности коммуникаций с аптечными сетями и клиентами зависит выживаемость компании. Поэтому очень важно, чтобы клиентская база автоматически непрерывно актуализировалась. В итоге настройки взаимодействия Pharma CRM с базами данных IQVIA время ожидания ответа на заявку об изменении клиентской базы сократилось на срок от одного до 3 дней. Кроме того, бизнес-пользователи могут теперь получать обновления от IQVIA несколько раз в день. Подобная схема взаимодействия была впервые реализована и успешно запущена в России, и для нас это очень важная веха в истории модернизации Navicon Pharma CRM», — комментирует Евгений Смирнов, коммерческий директор ИТ-компании Navicon.

Также был подключен модуль, организующий процесс администрирования и верификации изменений клиентской базы медицинским представителем. Если медицинскому представителю необходимо изменить данные о клиенте, например, в том случае, если на его территории открылась новая аптека–полевой сотрудник теперь может сразу создать заявку о новом клиенте. Причем как со стационарного рабочего места, так и из «мобильного офиса», непосредственно «в поле». После создания заявка автоматически отправляется для проверки в IMS или к другим внешним операторам клиентской базы, либо к ответственным сотрудникам фармкомпании. Заявки рассматриваются в более оперативном, чем раньше, режиме.

Помимо обновления модулей, отвечающих за коммуникации с клиентами, в новой версии Navicon Pharma CRM обновлены системы отчетности и контроля работы медицинских представителей. В частности, реализован модуль для формирования индивидуальных целей медицинского представителя, исходя из особенностей и специфики каждого конкретного клиента. На отдельный цикловой период для каждого направления задается количество и частота посещений клиентов в зависимости от различных критериев (категории клиента, специализации, принадлежности к сети, типа учреждения). Цель может быть оперативно скорректирована менеджером в случае, если сотрудник заболел, взял отпуск или в иных случаях, когда ее невозможно выполнить.

Контроль за визитной активностью и ее соответствием KPI можно осуществлять в режиме реального времени с мобильного устройства. Графики и таблицы позволяют медицинскому представителю и его руководителю видеть качество выполнения целей в любой момент времени, а не только в конце периода.

Наконец, еще один контрольный модуль получил обновление – координировать работу медицинских представителей теперь можно с использованием данных о вторичных продажах из любых внешних источников. К примеру, таким источником может выступать решение для управления вторичными продажами Navicom Pharma TDC. Благодаря обновленному модулю каждому медицинскому представителю теперь доступен анализ выполнения индивидуального или командного плана продаж, а также «план-факт» вторичных продаж в разрезе аптек, брендов и территорий.

Напомним, что ранее система Navicon Pharma CRM была включена в список решений Gartner для фармацевтической и биотехнологической отраслей.

Источник публикации: Navicon

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Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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