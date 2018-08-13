В августе начали действовать поправки об усилении антикоррупционного законодательства, утвержденные Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». В Госдуме рассказали, почему нечестным чиновникам станет еще сложнее скрыть нелегальные доходы, и что им будет грозить за коррупционные правонарушения по новому закону:

- В доход государства теперь может быть обращено не только имущество (объекты недвижимости, транспортные средства, акции, ценные бумаги, доли и паи), законность приобретения которых чиновник не сможет доказать, но и денежная сумма, эквивалентная стоимости этого имущества, если обращение самого имущества по каким то причинам невозможно. Причем, распространяется эта норма не только на имущество чиновника, но и на имущество его супругов и несовершеннолетних детей.

- Состояние чиновников проконтролируют и после их увольнения или ухода с государственной службы. Контроль за их доходами и расходами будет осуществляться Прокуратурой в течение полугода.

- Для всех коррупционеров, будь то нарушившие закон государственные или муниципальные служащие, работники госкорпораций или государственных внебюджетных фондов, устанавливается единый срок давности для применения взысканий. Если ранее он не превышал полгода, то теперь привлечь к ответственности смогут в течение трех лет.

- Расширяются возможности антикоррупционного контроля: руководители государственных корпораций и внебюджетных фондов получат право при осуществлении проверок соблюдения требований антикоррупционного законодательства получать справки по счетам физических и юридических лиц. В качестве гарантии соблюдения прав проверяемых лиц законом установлен запрет на разглашение или использование не по назначению этой информации.

- Усиливается профилактика возможного конфликта интересов: лица, замещающие государственные и муниципальные должности, могут участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями от имени и в интересах РФ, субъектов РФ или муниципальных образований лишь на безвозмездной основе для избежания возможного конфликта интересов.

Дополнительные антикоррупционные нормы появились теперь и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП):

- Имущество юридического лица теперь может быть арестовано, если это лицо нарушило статью КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ст. 19.28). Впрочем, как указано в законе, стоимость арестованного имущества юрлица не может превышать максимальный размер штрафа по данной статье – «до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 100 млн руб.».

- В случае отсутствия у нарушившего антикоррупционное законодательство юрлица имущества арест будет наложен на его банковские счета.

- Сокращается срок, в течение которого юридическое лицо должно уплатить штраф за взятку или подкуп, теперь это будет необходимо сделать в течение недели.

- При этом законом устанавливаются и условия освобождения юридического лица от административной ответственности. Компании, от лица которых было передано или обещано незаконное вознаграждение, будут освобождаться от наказания при условии, что они способствовали выявлению данного правонарушения и проведению расследования. Либо если в их отношении было совершено вымогательство.

«Госдума продолжит работу над совершенствованием антикоррупционного законодательства в осеннюю сессию: так, на рассмотрении находится законопроект о защите граждан, уведомивших о коррупционных правонарушениях. Он принят в первом чтении. Также в планах на осень — рассмотрение поправок о совершенствовании антикоррупционной экспертизы законопроектов и законов . В частности, проведение такой экспертизы может стать невозможным для лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – сообщает пресс-служба Госдумы.