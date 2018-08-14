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Лента · В России
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Неграмотная доклиника губит перспективные разработки

14.08.2018

В России масса научных команд и отдельных ученых, готовых разрабатывать инновационные препараты, однако большинство этих проектов так и не выходит на рынок. Причина в незнании учеными реалий рынка и неграмотных доклинических исследованиях.

Комментируя инициативу Минобразования об упрощении передачи помещений вузов и колледжей компаниям под научные и обучающие проекты, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов отметил, что с упрощением присутствия фармкомпаний в вузах, увеличится число разработок, дошедших до инвесторов.

Эксперт также коснулся вопросов неудач огромного количества внутривузовских проектов по разработке инновационных препаратов.

«Одна из ключевых проблем - незнание рынка учеными, – рассказывает Вадим Тарасов. - Ученый думает: я сделаю инновационный препарат! При этом, как правило, он не задумывается над тем, сколько конкурентов есть у его разработки на рынке, на каких стадиях находятся разработки и какой компании она может быть интересна для портфеля. «Хромает» маркетинговое позиционирование. Второй блок связан с отсутствием подхода с учетом ранней оценки технологий здравоохранения. Может быть, препарат будет на 10% эффективнее, чем другие средства на рынке, но при этом окажется в 10 раз дороже. Ни одна система здравоохранения, скорее всего, его не внедрит. Шанс есть только в случае, если препарат борется с тяжелыми онкологическими заболеваниями, да и то, будет проводиться серьезный анализ: стоит ли десятикратное увеличение цены тех самых +10% к эффективности? В этом же вопросе немалую роль играет возможность трансфера новой технологии на существующие производственные площадки или необходимость создавать новую линию. Фактически, инвестиции в производство нового препарата. Третий, самый банальный момент: многие вузовские разработчики не умеют проводить доклинические исследования. В лучшем случае они открывают соответствующие руководства по доклинике и работают по ним. Но это не значит, что доклинические исследования будут сделаны в том объеме и с соблюдением всех требований, которые предъявляет Министерство здравоохранения. Ряд проектов, которые могли бы быть интересными, после экспертизы результатов доклиники, анализа дизайна исследования инвесторов уже не интересуют».

«Мы сможем гарантировать, что разработки, сделанные в лабораториях вуза и прошедшие доклинические исследования при должной экспертизе со стороны компаний, будут соответствовать требованиям Министерства здравоохранения и, как минимум, российским инвесторам их можно предлагать. А в перспективе и зарубежным», – резюмирует эксперт.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
доклинические исследования
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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