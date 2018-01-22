Пациенты будут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации

В наступившем году начнется реализация нового механизма предоставления реабилитационных услуг российским инвалидам. В рамках Стратегии развития реабилитационной индустрии вводится система электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Она предоставит инвалидам и маломобильным гражданам возможность индивидуального выбора и существенно повлияет на структуру рынка этого сектора отрасли. Подробности прозвучали на пресс-конференции, организованной Минпромторгом.