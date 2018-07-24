Нижегородское УФАС оштрафовало аптеку за рассылку рекламы, вводящей в заблуждение

Нижегородское УФАС 23 июля приняло решение оштрафовать местное ООО «Аптека №77 плюс» на 100 тыс. руб. за распространение рекламы, которая вводит потребителей в заблуждение. То, что рекламное сообщение нарушает действующее законодательство, антимонопольный орган установил в мае этого года в результате рассмотрения жалобы гражданина.

Однако «Аптека №77 плюс» с выводами территориального органа не согласилась и сейчас обжалует нормативный акт УФАС в областном Арбитражном суде. Рассмотрение дела назначено на 13 августа. Вероятнее всего, фармпредприятие будет также добиваться отмены административного штрафа. В связи с чем в нижегородском УФАС пока воздерживаются от опубликования подробностей жалобы.

Результаты государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе за 2017 год, опубликованные на днях ФАС РФ, свидетельствуют о том, что наибольшее количество нарушений по-прежнему происходит при распространении сообщений по сетям электросвязи (почти 20% от всех выявленных). Однако доля противозаконной рекламы лекарственных средств, медицинских услуг и БАД за прошедший год снизилась на 5% (с 13,6% в 2016-м до 8,3%).