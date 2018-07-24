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Нижегородское УФАС оштрафовало аптеку за рассылку рекламы, вводящей в заблуждение

24.07.2018

Нижегородское УФАС 23 июля приняло решение оштрафовать местное ООО «Аптека №77 плюс» на 100 тыс. руб. за распространение рекламы, которая вводит потребителей в заблуждение. То, что рекламное сообщение нарушает действующее законодательство, антимонопольный орган установил в мае этого года в результате рассмотрения жалобы гражданина.

Однако «Аптека №77 плюс» с выводами территориального органа не согласилась и сейчас обжалует нормативный акт УФАС в областном Арбитражном суде. Рассмотрение дела назначено на 13 августа. Вероятнее всего, фармпредприятие будет также добиваться отмены административного штрафа. В связи с чем в нижегородском УФАС пока воздерживаются от опубликования подробностей жалобы.

Результаты государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе за 2017 год, опубликованные на днях ФАС РФ, свидетельствуют о том, что наибольшее количество нарушений по-прежнему происходит при распространении сообщений по сетям электросвязи (почти 20% от всех выявленных). Однако доля противозаконной рекламы лекарственных средств, медицинских услуг и БАД за прошедший год снизилась на 5% (с 13,6% в 2016-м до 8,3%).

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
штраф
Нижегородская область
недобросовестная реклама
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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