Норматив затрат на обеспечение одного льготника лекарствами увеличен почти на 3 рубля в месяц

Правительство РФ утвердило изменения в размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 г., в том числе ‎для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от нее. Соответствующее постановление от 06.04.2018 № 416 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Изменения касаются норматива финансовых затрат на обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 г. Он увеличен с 823,4 до 826,3 руб. в месяц на 1 гражданина.