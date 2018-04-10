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Норматив затрат на обеспечение одного льготника лекарствами увеличен почти на 3 рубля в месяц

10.04.2018

Правительство РФ утвердило изменения в размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 г., в том числе ‎для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от нее. Соответствующее постановление от 06.04.2018 № 416 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Изменения касаются норматива финансовых затрат на обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 г. Он увеличен с 823,4 до 826,3 руб. в месяц на 1 гражданина.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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