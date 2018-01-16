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Novartis: отвечая на приглашение в «Фарму 2020», компания помогла выполнять задачи только одного министерства

16.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Для продолжения инвестиций в фармацевтическую отрасль России необходимы прозрачные и стабильные правила игры, поддержание высокого уровня защиты интеллектуальной собственности и новые подходы к закупкам и ценообразованию на инновационные препараты. Об этом заявил генеральный директор Novartis Россия Вадим Власов на Гайдаровском форуме.

«Компания Novartis одной из первых откликнулась на приглашение российского правительства поучаствовать в программе «Фарма 2020» в 2010 г. С тех пор мы построили большой современный завод в Санкт-Петербурге. Но выяснилось, что, отвечая на это приглашение правительства, мы помогли выполнять задачи только одного министерства – Минпромторга. При этом фармпромышленность в России находится под контролем как минимум пяти министерств. Это Минздрав, Минпромпромторг, Минэкономики, которое отвечает за инвестиционный климат, сейчас это Министерство финансов, которое отвечает за регулирование госзакупок, Федеральная антимонопольная служба. При таком количестве стейкхолдеров очень тяжело строить долгосрочную стратегию. Поэтому для продолжения инвестиций надо иметь возможность долгосрочного планирования с понятными фиксированными правилами игры», – рассказал Вадим Власов.

Второй приоритет : поддержание высокого уровня защиты интеллектуальной собственности.

«У нас есть все необходимые законодательные положения в стране, но в области правоприменения еще существуют серые зоны, и над этим надо продолжать работать», – отметил он.

Наконец, третий акцент надо сделать на инновационные препараты, которые дороже и которые должны быть максимально доступны населению.

«Здесь мы предлагаем уделять больше внимания новым подходам по закупкам и по ценообразованию, когда оплата осуществляется через призму достижения конкретного лечебного результата, а не за упаковку таблеток», – заключил Вадим Власов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Персоны
Власов Вадим

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Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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16.01 — 18.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
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