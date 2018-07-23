«Новосибирская аптечная сеть» запускает аптечный магазин

МП «НАС» 27 июля официально откроет в Новосибирске новый торговый формат – аптечный магазин «Настоящее от природы». Помещение общей площадью 95 кв.м разделено на две части – аптека и фитобар с магазином товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой.

«Муниципальные аптеки могут не только работать в формате "социальных цен", но и в премиальной нише. Мы возрождаем исторические функции аптеки, когда она была не просто прилавком для отпуска медикаментов, а местом формирования культуры потребления товаров для поддержания здорового образа жизни», – рассказал директор сети Владимир Машанов.

«Обычно мы держим максимально возможный ассортимент в аптеках, здесь он будет особо выверен – это только популярные позиции, без аналогов в максимально дешевом сегменте. Кроме того, организована индивидуальная работа с посетителями по предзаказу. Что касается фитобара, сейчас это семь рецептов лекарственных чаев, позже будут еще три. Концепция частично повторяет формат стрит-фудов – мы установили лавочки на улице, чтобы развивать культуру потребления наших сборов. Кроме того, будем предлагать концентраты – выбор за клиентами», – отмечает Владимир Машанов.

Руководитель «НАС» говорит, что этот проект уже показывает востребованность среди новосибирцев (аптека работает две недели). Для предприятия он должен стать еще одним способом повысить финансовые результаты работы.