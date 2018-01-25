Новосибирская область: «Биотехнопарк» обвинили в неэффективном расходовании бюджетных средств

Результаты проверки Контрольно-счетной палатой АО «УК «Биотехнопарк», принадлежащего Новосибирской области (91,2%), рассмотрели депутаты областного Заксобрания 24 января.

Ведомство сформировало список претензий в отношении использования бюджетных средств.

«За счет бюджетных инвестиций, полученных в 2015 г. АО «УК «Биотехнопарк» на сумму 29 млн руб., произведена оплата оборудования, которое на 21 ноября 2017 г. не поставлено, что привело к безрезультативному использованию бюджетных средств, — говорится в отчете. — На 1 октября 2017 г. расчетный остаток неиспользованных бюджетных инвестиций, полученных в 2017 г., составил 58,7 млн руб., при этом на счетах АО «УК «Биотехнопарк» числится только 24,1 млн руб.».



Депутаты были возмущены тем, что часть средств, выделенных на строительство, шла на текущее содержание управляющей компании «Биотехнопарка», а также на строительство инфраструктуры без проведения соответствующих экспертиз.



Председатель совета директоров АО «УК «Биотехнопарк» Андрей Бекарев объяснил «ФВ» сложившуюся ситуацию неритмичным финансированием, незапланированными тратами, обязательствами по строительству коммуникаций перед р.п. Кольцово (на его территории находится организация) и особенностями работы высокотехнологичного производства.

«Речь идет об оборудовании, проверить которое, условно говоря, в коробке нереально. Мы подписывали акты приема только после установки и запуска. Все оборудование на месте – до последнего винтика, но по документам оно не на балансе и не принято от поставщика», – сказал он.

По словам главы «Биотехнопарка», отложенное финансирование многих задач усугубила ситуация со скачками курсов валют.

«Было очень неритмичное финансирование: например, ставилась задача, а деньги для ее решения выделялись только через год. Большое значение сыграла разница в курсе в эти моменты. Тем более что почти все оборудование импортное», – отметил Андрей Бекарев.

Аренда земельного участка, на котором расположен «Биотехнопарк», изначально оценивалась в 600 тыс. руб. в год.

«В течение первого же года работы неожиданно выяснилось, что ее посчитали неправильно, и стоимость аренды возросла до 12 млн руб. Все эти платежи – аренда, налоги – отражались как затраты. Мы даже вынуждены были судиться с муниципалитетом, после чего арендная плата снизилась до 2 млн рублей», – рассказал Андрей Бекарев. Кроме того, полезная площадь участка оказалась меньше фактической из-за сложностей при его разработке.

«Вы понимаете, что в данный момент фактически живете за счет области и, откровенно говоря, эти деньги спускаете в трубу, – сказал первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панферов. – Вы можете объяснять, вытаскивать планы, разворачивать карты, показывать, какие недра, сколько нефти под вашим «Биотехнопарком» находится. Вот, по сути, ответьте на вопрос, понимали ли вы, что рано или поздно это все будет обсуждаться на площадке Заксобрания?»



Андрей Бекарев не согласился с утверждением о неэффективном использовании средств «Биотехнопарком» и сообщил "ФВ", что в 2018 г. компания должна была выйти на самоокупаемость.

Подробности читайте в «ФВ» № 4 (917) от 06.02.2018 г.