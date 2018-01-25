 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
90

Новосибирская область: «Биотехнопарк» обвинили в неэффективном расходовании бюджетных средств

25.01.2018

Результаты проверки Контрольно-счетной палатой АО «УК «Биотехнопарк», принадлежащего Новосибирской области (91,2%), рассмотрели депутаты областного Заксобрания 24 января.

Ведомство сформировало список претензий в отношении использования бюджетных средств.

«За счет бюджетных инвестиций, полученных в 2015 г. АО «УК «Биотехнопарк» на сумму 29 млн руб., произведена оплата оборудования, которое на 21 ноября 2017 г. не поставлено, что привело к безрезультативному использованию бюджетных средств, — говорится в отчете. — На 1 октября 2017 г. расчетный остаток неиспользованных бюджетных инвестиций, полученных в 2017 г., составил 58,7 млн руб., при этом на счетах АО «УК «Биотехнопарк» числится только 24,1 млн руб.».

Депутаты были возмущены тем, что часть средств, выделенных на строительство, шла на текущее содержание управляющей компании «Биотехнопарка», а также на строительство инфраструктуры без проведения соответствующих экспертиз.

Председатель совета директоров АО «УК «Биотехнопарк» Андрей Бекарев объяснил «ФВ» сложившуюся ситуацию неритмичным финансированием, незапланированными тратами, обязательствами по строительству коммуникаций перед р.п. Кольцово (на его территории находится организация) и особенностями работы высокотехнологичного производства.

«Речь идет об оборудовании, проверить которое, условно говоря, в коробке нереально. Мы подписывали акты приема только после установки и запуска. Все оборудование на месте – до последнего винтика, но по документам оно не на балансе и не принято от поставщика», – сказал он.

По словам главы «Биотехнопарка», отложенное финансирование многих задач усугубила ситуация со скачками курсов валют.

«Было очень неритмичное финансирование: например, ставилась задача, а деньги для ее решения выделялись только через год. Большое значение сыграла разница в курсе в эти моменты. Тем более что почти все оборудование импортное», – отметил Андрей Бекарев.

Аренда земельного участка, на котором расположен «Биотехнопарк», изначально оценивалась в 600 тыс. руб. в год.

«В течение первого же года работы неожиданно выяснилось, что ее посчитали неправильно, и стоимость аренды возросла до 12 млн руб. Все эти платежи – аренда, налоги – отражались как затраты. Мы даже вынуждены были судиться с муниципалитетом, после чего арендная плата снизилась до 2 млн рублей», – рассказал Андрей Бекарев. Кроме того, полезная площадь участка оказалась меньше фактической из-за сложностей при его разработке.

«Вы понимаете, что в данный момент фактически живете за счет области и, откровенно говоря, эти деньги спускаете в трубу, – сказал первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панферов. – Вы можете объяснять, вытаскивать планы, разворачивать карты, показывать, какие недра, сколько нефти под вашим «Биотехнопарком» находится. Вот, по сути, ответьте на вопрос, понимали ли вы, что рано или поздно это все будет обсуждаться на площадке Заксобрания?»

Андрей Бекарев не согласился с утверждением о неэффективном использовании средств «Биотехнопарком» и сообщил "ФВ", что в 2018 г. компания должна была выйти на самоокупаемость.

Подробности читайте в «ФВ» № 4 (917) от 06.02.2018 г.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
18.01.2018 Поставщики медикаментов в Центр Мешалкина уличены в картельном сговоре
16.01.2018 «Ростех» в 2018 году может стать совладельцем новосибирского производителя медицинской биокерамики
07.12.2017 «Эркафарм» закрывает аптечные пункты в селах Новосибирской области
17.11.2017 Прокуратура проверит закупки инсулина медучреждениями Новосибирска
27.06.2017 Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве фармпредприятия «АБОЛмед»
Метки
биотехнопарк
Новосибирская область
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения