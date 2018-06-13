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Нововведения в программу маркировки потребуют от фармпроизводителей значительных незапланированных затрат

13.06.2018
Фото: Игорь Чунусов

Ряд вопросов, связанных с запуском проекта по маркировке лекарств, вызывают серьезные опасения бизнеса, отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев (на фото).

«Прошло уже 1,5 года, но до сих пор отсутствуют законодательно закрепленные требования к наносимым средствам идентификации. И ко всему теперь нас могут ждать кардинальные изменения всей технологии нанесения маркировки: нам предлагают внедрить дополнительную криптографическую защиту. Во-первых, это противоречит требованиям методологических рекомендаций к проведению эксперимента. Во-вторых, нам предлагают соблюдать требования криптографической защиты, которые отсутствуют в большинстве международных систем прослеживаемости товаров, а это значит, что мы столкнемся с еще большими проблемами с экспортом, подорожанием лекарственных препаратов и ростом цен. Нововведения потребуют от производителей значительных незапланированных временных и материальных ресурсов, в итоге мы не сможем гарантировать готовности отрасли к 2020 году», – заявил Виктор Дмитриев, выступая на третьей конференция серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», которая прошла в Калининграде 7 и 8 июня.

По его словам, переоснащение уже оборудованных упаковочных линий в рамках одной площадки потребует серьезных дополнительных вложений. Кроме того, участники эксперимента постоянно сталкиваются со сбоями и техническими ошибками. Не решен целый ряд юридических, технических, финансовых и административных аспектов. Ко всему прочему, недоумение специалистов вызывает медленное обсуждение вопросов в условиях новой геополитической системы в рамках ЕАЭС. А между тем эксперты отмечают, что проблема маркировки в ближайшие месяцы коснется всех, даже тех, кто об этом пока не догадывается.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
Персоны
Дмитриев Виктор Александрович
Генеральный директор АРФП
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13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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