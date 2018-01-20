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Новые прививки в Нацкалендаре позволят экономить государству десятки миллиардов рублей в год

20.01.2018

Ежегодный экономический ущерб из-за ротавирусной инфекции составляет более 6,8 млрд руб., а из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) – более 20 млрд руб. Таковы первые итоги исследования экономического бремени заболеваний и экономического эффекта программ вакцинации, проведенного экспертами платформы «Эффективное здравоохранение» и представленного в рамках Гайдаровского форума.

Платформа «Эффективное здравоохранение» разрабатывает и предлагает к внедрению проектные решения в сфере здравоохранения. Ее организатор – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Рассматриваемое исследование проводилось специалистами компании «Альянс Консалтинг» и РАНХиГС.

В 2017 г. эксперты «Эффективного здравоохранения» начали разрабатывать модель оценки эффективности вакцинации. Модель основана на алгоритмах расчета прямого экономического ущерба (расходы на медицинское обслуживание), непрямого (потеря трудоспособности), социально-демографического (вызванные случаи инвалидности, смерти, потери репродуктивной способности), качества жизни (годы качественной жизни, продолжительность жизни).

С использованием этого подхода был произведен расчет экономического бремени от ротавирусной инфекции и ВПЧ.

Для оценки прямого ущерба эксперты использовали тарифы ОМС, фактическую стоимость одного случая в ЛПУ, клинические рекомендации, цены на лекарства и медуслуги. При расчете непрямого ущерба брались показатели экономики, например, ВВП, уровень занятости населения, продолжительность больничного.

По словам ведущего консультанта департамента управленческого консалтинга АО «Альянс Консалтинг», эксперта платформы «Эффективное здравоохранение» Андрея Говоруна, согласно расчетам, экономическое бремя от ротавирусной инфекции составляет более 6,8 млрд руб., от ВПЧ – более 20 млрд руб. в год. Соответственно, вакцинация позволит предупредить большую часть данного ущерба.

Эксперты планируют продолжить работу. Модель была рассчитана на статистических данных по России, далее она будет применена на данных отдельных регионов с учетом локальных особенностей.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцинация
национальный календарь прививок
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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