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Лента · В России
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О чем молчат фармацевтические компании

09.06.2018

Бизнес не всегда охотно рассказывает о благотворительности. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) решил восполнить этот пробел.

К своему 16-летию СПФО подготовил фотовыставку «Мы – для людей», где были представлены благотворительные и социальные проекты компаний–членов организации. «Часто о благотворительности той или иной компании широкой публике неизвестно. А между тем социальные и благотворительные программы представлены у каждой из наших компаний–членов СПФО и носят системный характер. Подавляющее большинство программ рассчитаны на совершенствование российской системы здравоохранения, улучшение качества жизни россиян, просветительскую работу среди пациентов, а также адресную помощь наиболее нуждающимся категориям населения», – отметила исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

На выставке было представлено 26 проектов. Из них несколько социально-образовательных программ для населения, которые рассказывают о необходимости проверки здоровья и регулярных визитах к врачу, причинах и симптомах определенных видов социально значимых заболеваний. Также часто фармкомпании помогают детским домам и специализированным детским учреждениям, людям с ограниченными возможностями. Несколько компаний являются партнерами того или иного благотворительного фонда, а два дистрибьютора – «Протек» и «Катрен» – создали собственные благотворительные фонды.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
СПФО
Персоны
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
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