О чем молчат фармацевтические компании

Бизнес не всегда охотно рассказывает о благотворительности. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) решил восполнить этот пробел.

К своему 16-летию СПФО подготовил фотовыставку «Мы – для людей», где были представлены благотворительные и социальные проекты компаний–членов организации. «Часто о благотворительности той или иной компании широкой публике неизвестно. А между тем социальные и благотворительные программы представлены у каждой из наших компаний–членов СПФО и носят системный характер. Подавляющее большинство программ рассчитаны на совершенствование российской системы здравоохранения, улучшение качества жизни россиян, просветительскую работу среди пациентов, а также адресную помощь наиболее нуждающимся категориям населения», – отметила исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

На выставке было представлено 26 проектов. Из них несколько социально-образовательных программ для населения, которые рассказывают о необходимости проверки здоровья и регулярных визитах к врачу, причинах и симптомах определенных видов социально значимых заболеваний. Также часто фармкомпании помогают детским домам и специализированным детским учреждениям, людям с ограниченными возможностями. Несколько компаний являются партнерами того или иного благотворительного фонда, а два дистрибьютора – «Протек» и «Катрен» – создали собственные благотворительные фонды.