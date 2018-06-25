Объемы добычи тамбуканской лечебной грязи в 2018 году вырастут на 9%

На озере Тамбукан стартовал сезон грязедобычи. Заключенные контракты на поставку лечебной грязи позволяют сказать, что объемы добычи превысят прошлогодние примерно на 9%.

– В 2017 году мы добыли 1505 кубометров лечебной грязи, в этом году планируется довести цифру до 1640, – говорит руководитель АО «Кавминкурортресурсы» (51% – Российская Федерация, 49% – Федерация независимых профсоюзов России) Евгений Левицкий. – Более 80% от этого объема традиционно направляется в санатории и грязелечебницы, остальное реализуется в виде фасованной грязи, используется для производства косметики под собственной маркой.

Объем российского рынка продуктов на основе лечебных грязей, приобретенных через систему госзакупок (по годовой выручке главных участников), в 2017 году составил 84,3 млн. руб. Доля АО, единственного недропользователя, осуществляющего добычу Тамбуканской лечебной грязи на территории Ставропольского края, достигла 30%. Остальные 70% поделили между собой производители, работающие на других месторождениях (Крым, Краснодарский край).

Сезон грязедобычи на Тамбуканском озере продлится до 31 октября. Суммарные эксплуатационные запасы месторождения оцениваются на уровне 800 тыс. кубометров лечебной грязи.