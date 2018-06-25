 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
177

Объемы добычи тамбуканской лечебной грязи в 2018 году вырастут на 9%

25.06.2018

На озере Тамбукан стартовал сезон грязедобычи. Заключенные контракты на поставку лечебной грязи позволяют сказать, что объемы добычи превысят прошлогодние примерно на 9%.

– В 2017 году мы добыли 1505 кубометров лечебной грязи, в этом году планируется довести цифру до 1640, – говорит руководитель АО «Кавминкурортресурсы» (51% – Российская Федерация, 49% – Федерация независимых профсоюзов России) Евгений Левицкий. – Более 80% от этого объема традиционно направляется в санатории и грязелечебницы, остальное реализуется в виде фасованной грязи, используется для производства косметики под собственной маркой.

Объем российского рынка продуктов на основе лечебных грязей, приобретенных через систему госзакупок (по годовой выручке главных участников), в 2017 году составил 84,3 млн. руб. Доля АО, единственного недропользователя, осуществляющего добычу Тамбуканской лечебной грязи на территории Ставропольского края, достигла 30%. Остальные 70% поделили между собой производители, работающие на других месторождениях (Крым, Краснодарский край).

Сезон грязедобычи на Тамбуканском озере продлится до 31 октября. Суммарные эксплуатационные запасы месторождения оцениваются на уровне 800 тыс. кубометров лечебной грязи.

Материалы по теме
19.04.2018 Суд отказался дать отсрочку по смене вывесок «Аптечный склад»
22.03.2018 Суд отказался расторгнуть инвестиционное соглашение между правительством Ставрополья и НПК «Эском»
14.02.2018 Росздравнадзор приостановил на 90 суток деятельность трех аптек за незаконную продажу «Лирики»
12.02.2018 После вмешательства УФАС «Аптека склад» сменила название на «Аптека эконом»
06.02.2018 В Пятигорске за бесконтрольную продажу «Лирики» по завышенным ценам закрыли очередную аптеку
Метки
Ставропольский край
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения