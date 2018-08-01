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Лента · В России
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Объявлена деловая программа III всероссийской GMP-конференции

01.08.2018

На три дня – с 27 по 29 августа – столица Татарстана станет центром для обсуждения наиболее актуальных вопросов фармацевтического рынка России в рамках III Всероссийской GMP-конференции с международным участием.

Название и центральная тема конференции в 2018 году – «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». Мероприятие посетят более тысячи участников и 20 иностранных делегаций, в числе которых представители GMP-инспекторатов стран БРИКС, Европы, Японии, Канады, отраслевых объединений, руководители и собственники компаний.

Деловая программа обещает быть насыщенной и интересной. Участниками конференции будут обсуждаться различные вопросы, которые возникают на сегодняшний день в фармацевтической отрасли: развитие российского фармацевтического рынка в будущем, его взаимодействие с мировым сообществом, меры государственного регулирования и многие другие.

В течение трех дней в рамках пленарных сессий, панельных дискуссий, совещаний и мастер-классов эксперты мирового уровня поделятся своим опытом и обсудят актуальные вопросы.

В панельной дискуссии по современной регуляторной системе будут представлены первые результаты работы Федерального закона № 140-ФЗ. Будут озвучены основные тренды развития современных регуляторных систем на примере стран ICH региона. Участники конференции также обсудят вопросы рационального использования ресурсов и межстрановое взаимодействие в области GMP, гармонизации подходов к оценке GMP в рамках PIC/S, последние тенденции и тренды и текущий статус проекта документа PIC/S по классификации несоответствий.

Различные подходы к GMP инспектированию в разных регуляторных юрисдикциях, влияние глобальных регуляторных подходов на регуляторный комплаенс и на разработку лекарственных препаратов, новые акценты в системе регулирования стран ЕАЭС в разрезе надлежащей производственной практики – далеко не полный перечень всех тем конференции.

Стоит отметить, что круг вопросов в этом году стал значительно шире. Новейшие отраслевые технологии, цифровая трансформация, программа стратегии «Фарма-2030», аттестация уполномоченных лиц по требованиям ЕАЭС, IV Промышленная революция, вопросы лицензирования отдельных групп препаратов – эти и многие другие темы будут обсуждаться в рамках программы конференции. Кроме того, в этом году существенно выросло число иностранных экспертов, которые готовы поделиться международным опытом в области заявленных тем.

Значимость мероприятия для отрасли отметили представители компаний, поддержавших конференцию в этом году.

Генеральным партнером III Всероссийской GMP-конференции является компания АО «Валента Фарм» во главе с Антоном Стрекаловым: «Мы считаем, что III Всероссийская GMP-конференция является важнейшей площадкой для обмена опытом между фармпроизводителями. Уверены, что мероприятие придаст импульс развитию производства качественных лекарственных средств в нашей стране».

В этом году компания ОАО «Гедеон Рихтер» также выступит стратегическим партнером конференции: «Наряду с эффективностью, безопасностью и доступностью первостепенной задачей для компании «Гедеон Рихтер» является обеспечение качества лекарственных средств. И мы рады, что уже третий год существует площадка – GMP-конференция с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», которая позволяет экспертам отрасли обсуждать и оперативно решать назревшие вопросы» – прокомментировала Наталья Волович, заместитель директора, руководитель департамента регистрации представительства «Гедеон Рихтер».

Стратегический партнер конференции АО «Татхимфармпрепараты» выражает благодарность от имени генерального директора Тимура Ханнанова и поддерживает конференцию: «Данное мероприятие – это уникальная платформа для обмена мнениями по актуальным вопросам российского фармацевтического рынка, а также по вопросам дальнейшего развития отрасли по выпуску лекарственных средств в строгом соответствии с международными и российскими стандартами надлежащей производственной практики (GMP). Сегодня такие дискуссии особенно важны, поскольку вопросы модернизации и инновационного развития нашей страны вышли на первый план».

Партнерами конференции также выступят: АО «Астеллас Фарма», ООО «Такеда Фармасьютикалс». Некоторые сессии состоятся благодаря поддержке компаний АО «Акрихин», ООО «Амджен», АО «Босналек», «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Фармимэкс». А специальным партнером стала компания ГЕРОФАРМ.

Cтратегический информационный партнер – газета, портал и ТВ – Фармацевтический вестник.

Благодаря поддержке этих компаний участие бесплатное для всех представителей фармацевтического сообщества.

Организаторами мероприятия являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Место проведения: Бизнес-центр «Корстон», ул. Николая Ершова, 1а, Казань

Программа мероприятия

Стать участником конференции можно, подав заявку на официальном сайте мероприятия.

Более подробная информация доступна на официальном сайте конференции и в аккаунтах в социальных сетях (VK, Facebook)

Метки
GMP-конференция
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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