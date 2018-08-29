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Объявлены даты и ключевые темы форума БИОТЕХМЕД 2018

29.08.2018

БИОТЕХМЕД 2018 состоится 10-11 сентября в Геленджике. Основными темами станут: цифровое здравоохранение, борьба с онкологическими заболеваниями, экспорт медицинских товаров.

БИОТЕХМЕД традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером выступит АО «Национальная иммунобиологическая компания». Планируется, что в Форуме примут участие 1 500 человек.

Основными темами БИОТЕХМЕД 2018 станут: цифровое здравоохранение, борьба с онкологическими заболеваниями, экспорт медицинских товаров. Тема пленарной сессии «Национальный проект «Здравоохранение»: ключевые направления и задачи».

Темами дискуссионных панелей определены: «Цифровое здравоохранение», «Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами населения России», «Развитие экспортного сотрудничества в области биотехнологии и биомедицины», «Маркировка лекарственных средств», «Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления», «Биомедицина будущего, технологические и правовые барьеры», «Цифровая диагностика», «Стратегия развития косметической промышленности», «Подготовка кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли», «Клеточные продукты и технологии», «Маркетинг и коммуникации в биомедицинской отрасли», «Развитие производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса», «Тенденции развития медицинского туризма».

Одна из главных задач форума – развитие экспортного потенциала российских предприятий фармацевтической, биотехнологической, медицинской и косметической промышленности. В своём послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить объем несырьевого экспорта. На площадке состоится ряд мероприятий и встреч, направленных на достижение договоренностей по вопросам экспорта российской продукции.

Форум БИОТЕХМЕД – это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума – формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой медицине, а также в целом к новому технологическому укладу.

Участниками БИОТЕХМЕД традиционно станут представители: федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.

В рамках БИОТЕХМЕД 2018 состоится финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018». Это конкурс, в рамках которого разработки в области медицинских изделий, инновационной фармацевтики и цифровой медицины будут оцениваться ведущими экспертами с позиции научной новизны, технологической инновационности и перспектив коммерциализации. 20 проектов, прошедших отбор, представят свои разработки во время форума. Финалисты получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти потенциальных инвесторов для своего проекта.

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Метки
Биотехмед
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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