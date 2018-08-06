Общественники заявляют о всплеске аптечной наркомании в Сургуте

Проблема аптечной наркомании в Сургуте становится все более острой. К этому выводу пришли представители городской общественной организации «Народный патруль».

Рейды общественников по аптекам города выявили рост числа нарушений, связанных с продажей в аптеках наркотических препаратов без рецепта. Как сообщают в организации, всего было проведено 34 дежурства, 7 контрольных закупок, выявлено 9 «черных» аптек, 3аптеки были осмотрены сотрудниками ОКОН (медикаменты изъяты).

Сами представители организации неоднократно заявляли об угрозах и провокациях в свой адрес. Так, активист движения Олег Избаш опубликовал в интернете свое видеообращение к главе сургутской полиции Александру Ерохову с просьбой взять на личный контроль расследование поджога машины, принадлежащей одному из участников организации.

«Если представить на минуточку, что поджог произошел из-за нашей деятельности, то мне становится страшно, - обращается он к главному полицейскому города. - В современных условиях России, для нынешнего Сургута непозволительно говорить, что существует какая-то ОПГ, которая держит аптеки, которые продают незаконно рецептурные препараты без рецепта. И если кто-то переходит дорогу, они вот так легко могут поджечь автомобиль, причем автомобиль достаточно дорогостоящий, там ущерба около миллиона».

Напомним, ранее депутаты городской Думы выступили с инициативой ужесточить наказание для сотрудников аптек за свободную продажу лекарственных препаратов, подлежащих обязательному учету. Основной аргумент в пользу ужесточения наказания состоит в том, что «штрафы за такие нарушения незначительные и не пугают тех руководителей аптек и фармацевтов», которые нарушают закон.