Обучение фармации в Приволжском федеральном округе обойдется в среднем в 130 тыс. руб.

В вузах стартовала приемная кампания, и на сайтах учебных заведений появились приказы о стоимости обучения студентов в предстоящем учебном году. Как показал анализ этих документов, овладение специальностью «фармация» на коммерческой основе в Приволжском федеральном округе обойдется, в среднем, в 130 тыс. руб. в год.

Это не существенным образом отличается от прошлогоднего уровня. Рост стоимости составил в пределах 10-15 тыс. руб.

Дороже всего свои образовательные услуги оценивает Самарский госмедуниверситет – 143 тыс. руб. за учебный год. Далее идут Казанский государственный медицинский, Приволжский исследовательский медицинский и Башкирский государственный медицинский университеты – с ценой в пределах 135 тыс. руб., Пермская фармацевтическая академия – 129 тыс. руб. За 123 тыс. руб. будет обучать специальности в Самаре частный медицинский университет «Реавиз». Замыкает список Институт медицины, экологии и физической культуры Ульяновского госуниверситета, который готов обучить фармации за 101 тыс. руб. в год.

Одни вузы устанавливают дифференцированные цены в зависимости от года обучения. Причем, учеба на первом курсе в подавляющем большинстве случаев – самая дорогая. Другие – практикуют единую стоимость для специальности, без привязки к курсу.

Кстати, на днях УФАС направило в свои территориальные органы разъяснения по поводу рекламы медицинских вузов. В письме замглавы ФАС Андрей Кашеваров ссылается на статью 5 закона «О рекламе», которая запрещает использовать образы медицинских и фармацевтических работников в продвижении товаров и услуг. Исключения всего два: изображения людей в белых халатах допускаются в рекламе медуслуг и средств личной гигиены, а также в случае публикации промо-материалов в специализированных СМИ и на медицинских мероприятиях. Образовательные услуги не могут быть отнесены к этим исключениям, убежден г-н Кашеваров.