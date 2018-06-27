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Обучение фармации в Приволжском федеральном округе обойдется в среднем в 130 тыс. руб.

27.06.2018

В вузах стартовала приемная кампания, и на сайтах учебных заведений появились приказы о стоимости обучения студентов в предстоящем учебном году. Как показал анализ этих документов, овладение специальностью «фармация» на коммерческой основе в Приволжском федеральном округе обойдется, в среднем, в 130 тыс. руб. в год.

Это не существенным образом отличается от прошлогоднего уровня. Рост стоимости составил в пределах 10-15 тыс. руб.

Дороже всего свои образовательные услуги оценивает Самарский госмедуниверситет – 143 тыс. руб. за учебный год. Далее идут Казанский государственный медицинский, Приволжский исследовательский медицинский и Башкирский государственный медицинский университеты – с ценой в пределах 135 тыс. руб., Пермская фармацевтическая академия – 129 тыс. руб. За 123 тыс. руб. будет обучать специальности в Самаре частный медицинский университет «Реавиз». Замыкает список Институт медицины, экологии и физической культуры Ульяновского госуниверситета, который готов обучить фармации за 101 тыс. руб. в год.

Одни вузы устанавливают дифференцированные цены в зависимости от года обучения. Причем, учеба на первом курсе в подавляющем большинстве случаев – самая дорогая. Другие – практикуют единую стоимость для специальности, без привязки к курсу.

Кстати, на днях УФАС направило в свои территориальные органы разъяснения по поводу рекламы медицинских вузов. В письме замглавы ФАС Андрей Кашеваров ссылается на статью 5 закона «О рекламе», которая запрещает использовать образы медицинских и фармацевтических работников в продвижении товаров и услуг. Исключения всего два: изображения людей в белых халатах допускаются в рекламе медуслуг и средств личной гигиены, а также в случае публикации промо-материалов в специализированных СМИ и на медицинских мероприятиях. Образовательные услуги не могут быть отнесены к этим исключениям, убежден г-н Кашеваров.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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